Boete voor drankrijder die achter het stuur in slaap viel De man had zes halve liters bier op (foto: pixabay.com)

BOVENSMILDE - Een 44-jarige man uit Bovensmilde moet voor dronken rijden en gevaarlijk rijgedrag een boete van 750 euro betalen. Ook kreeg hij een rijontzegging van tien maanden opgelegd.

De man stapte in augustus 2016 met zes halve liters bier op achter het stuur. Hij viel onderweg in slaap en kwam met een wiel in de berm terecht. De man gaf een ruk aan het stuur en botste tegen een huis.



De man gaf direct toe dat hij had gedronken en tijdens het rijden was ingedut. Toch kwam de zaak bijna twee jaar na dato onder de ogen van de rechter. De officier kon niet aangeven waarom dit zo lang moest duren.



De rechter matigde om die reden de straf. De Bovensmildeger is zijn rijbewijs al tien maanden kwijt geweest en hoeft dat niet opnieuw in te leveren.