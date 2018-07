Deel dit artikel:











Coevorden herdenkt IJzerkoekenoproer met theaterstuk Het Coevorder IJzerkoekenoproer (foto: Wikimedia Commons)

COEVORDEN - In het centrum van Coevorden wordt op 22 december een theaterstuk over het IJzerkoekenoproer opgevoerd. Deze historische gebeurtenis was in 1770. Het evenement zal, als het aan de organisatie ligt, jaarlijks terugkeren.





15.000 euro

Het Stedelijk Museum Coevorden heeft 15.000 euro subsidie voor het project gekregen. Het geld komt uit het potje van de gemeente Coevorden, de provincie Drenthe, het Prins Bernard Cultuurfonds en van Compenta. Die organisatie verdeelt rijksgeld voor cultuureducatie.



Het IJzerkoekenoproer

Het verhaal van



Dit zorgde voor onrust bij de bevolking. Een week later kwamen de Coevordenaren in opstand bij het raadhuis van Coevorden. Met de ijzerkoekenbaksters als aanvoerders. Uiteindelijk bezweek de magistraat onder de grote druk en hij trok het verbod in. Op diverse plekken in het centrum worden theaterstukken gehouden. Onder andere op de markt, bij de Nederlands Hervormde Kerk en het oude raadhuis wordt het publiek vermaakt met verschillende acts, verzorgd door theatermakers Marion en Wim Maters.