Deel dit artikel:











N381 bij Emmen korte tijd dicht door akkerbrand [update] (foto: Van Oost Media) (foto: Van Oost Media) (foto: Van Oost Media)

EMMEN - In een weiland langs de N381 bij Emmen is vanmiddag brand uitgebroken. De weg was daarom in beide richtingen dicht tussen Emmen en Noord-Sleen, meldt de ANWB.





De brandweer van Westerveld is vanmiddag opgeroepen om te helpen bij een brand in het Overijsselse De Bult.



Door de enorme droogte van de afgelopen weken kunnen snel natuurbranden ontstaan. In de hele provincie



Een bloedhete Fiets4Daagse, het hitteplan is van kracht, Drentse gemeenten met stookverboden en waterschappen die maatregelen nemen. Het is warm en droog in Drenthe. In het hittedossier leest u al ons nieuws daarover. De afsluiting leverde wat vertraging op voor automobilisten. De brandweerkorpsen van Emmen en Coevorden werden opgeroepen om het vuur te bestrijden. Maar de boeren zijn zelf ook meteen beginnen te blussen.De brandweer van Westerveld is vanmiddag opgeroepen om te helpen bij een brand in het Overijsselse De Bult.Door de enorme droogte van de afgelopen weken kunnen snel natuurbranden ontstaan. In de hele provincie geldt inmiddels een stookverbod