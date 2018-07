Onderzoeker kaping De Punt: Zegveld heeft een slechte zaak gevoerd

DE PUNT - Onderzoeksjournalist Jan Beckers is niet verrast door de uitspraak van de rechtbank over de beëindiging van de treinkaping bij De Punt. Volgens Beckers, die de zaak aan het rollen bracht, heeft advocaat Liesbeth Zegveld een slechte zaak gevoerd.

"Dit was voorspelbaar. Ik ben met nabestaanden Junus Ririmasse en Nona Lumalessil, die mij ook geholpen hebben bij het onderzoek, bij vrijwel alle zittingen geweest. We hebben talloze malen opgemerkt dat Zegveld totaal geen inhoudelijke kennis heeft", aldus Beckers via de telefoon.De rechtbank concludeerde vandaag dat er geen overtuigend bewijs is geleverd door de nabestaanden dat er met buitenproportioneel veel geweld is gehandeld bij de beëindiging van de treinkaping. "De advocaat dient de bewijzen aan te voeren bij de rechtbank en dat heeft ze schijnbaar niet gedaan. En dat terwijl ze die wel in handen had", zegt Beckers.Volgens Beckers is Zegveld juridisch een zeer sterke advocaat maar heeft ze in deze zaak inhoudelijk de plank misgeslagen. "Op de eerste zitting hebben wij haar er op geattendeerd dat ze blunder op blunder beging. Ze had de landsadvocaat gemakkelijk drie keer van tafel kunnen vegen, maar ze had de kennis niet. Toen is ze eigenlijk overgegaan op een andere tactiek: het aantonen van de opdracht tot moord. En de gedachte van haar zou kunnen zijn: als ik dat aantoon, dan hoef ik inhoudelijk helemaal niks meer aan te tonen. Dan ben ik er vanaf", zegt Beckers.Zegveld kondigde na het vonnis van de rechtbank aan om in hoger beroep te gaan. De hoop bij Beckers en nabestaanden Ririmasse en Lumalessil is dat Zegveld contact met hen zal zoeken. "Misschien word ik benaderd door Zegveld zodat ik de bewijzen en deskundigen kan aandragen. Dan wel onder de voorwaarde dat ze die bewijzen ook zal gebruiken", zegt Beckers.Beckers, Ririmasse en Lumalessil zijn al langer kritisch op het werk van Zegveld. Dit komt vooral door het besluit van Zegveld om alleen nog te procederen in de zaak van kapers Max Papilaja en Hansina Uktolseja. Die zaken waren volgens haar het sterkst. Nabestaande Ririmasse diende in 2016 een klacht in tegen Zegveld, omdat hij geen rechtsbijstand meer kreeg nadat Zegveld besloot niet langer in zijn zaak te procederen.Advocaat Liesbeth Zegveld was niet bereikbaar voor commentaar.