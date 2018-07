Deel dit artikel:











Waterkwaliteit zwemplassen Grote Rietplas en Bargerhoek onder de maat Zwemmen in de Grote Rietplas bij Parc Sandur en Ruimzicht wordt afgeraden vanwege de slechte waterkwaliteit (foto: RTV Drenthe)

EMMEN - De provincie Drenthe en Waterschap Vechtstromen adviseren om niet te gaan zwemmen in de Grote Rietplas in Emmen op Parc Sandur en bij de locatie Ruimzicht. Ook geldt een negatief zwemadvies voor zwemplas Bargerhoek.

Volgens de provincie en het waterschap is de waterkwaliteit onvoldoende. Er zit een te hoge concentratie van de gevaarlijke bacteriën in het water.



Zwemmers die toch op deze plekken in het water duiken lopen de kans op maag- en darmklachten, zoals maagkramp, misselijkheid, braken en diarree en koorts.



De provincie heeft waarschuwingsborden geplaatst.