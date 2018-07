Deel dit artikel:











Vlog: eitjes wegtikken en ijskoud water bij dag 2 van de Fiets4Daagse Er waren nog genoeg plekken vrij bij het ontbijt (foto: RTV Drenthe / Ineke Kemper)

SPIER - Het is dag twee van de Fiets4Daagse en onze verslaggever Frits Emmelkamp was ook weer paraat. Met vandaag veel aandacht voor het ontbijt. Want 'er worden behoorlijk wat eitjes weggetikt'.

En met deze hitte zit er vandaag maar één ding op: veel drinken. Dat blijkt de gouden truc. En onderweg wordt er speciaal voor de fietsers koud water omhoog gepompt.