Drie Drenten naar EK Atletiek in Berlijn Jorinde van Klinken doet mee aan het onderdeel discuswerpen (archieffoto: Karin Mulder / RTV Drenthe) Andrea Deelstra is geselecteerd voor de marathon (archieffoto Florian van Velthoven / RTV Drenthe)

ATLETIEK - Marathonloopster Andrea Deelstra uit Dwingeloo, hordenspecialist Nick Smidt uit Assen en discuswerpster Jorinde van Klinken (Assen) mogen hun tassen gaan pakken. Het drietal is geselecteerd voor het EK Atletiek in Berlijn.

Deelstra, Smidt en Van Klinken maken onderdeel uit van een ploeg die in totaal bestaat uit 46 atleten. Onder hen zijn onder meer Dafne Schippers, Sifan Hassan en Churandy Martina.



Het EK Atletiek in het Olympische Stadion in Berlijn gaat op maandag 6 augustus van start en eindigt zondag 12 augustus.