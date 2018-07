Deel dit artikel:











Boete voor diefstal telefoon met pikante foto's De vrouw bekende de telefoon te hebben gestolen (foto: Pixabay.com)

ERICA - Een 21-jarige vrouw uit Erica is voor diefstal van een telefoon veroordeeld tot een boete van 750 euro. Het slachtoffer deed ook aangifte van smaad, omdat pikante foto's die op die telefoon stonden op Facebook zijn geplaatst. Dit feit werd door de officier van justitie wegens gebrek aan bewijs niet meegenomen.

De telefoon werd in februari 2016 in een sportschool in Emmen weggenomen. Kort daarop verscheen op Facebook een nep-account met daarop pikante foto's die op de telefoon stonden. Ook kregen vrienden van het slachtoffer vriendschapsverzoeken via dat account.



De politie kwam uiteindelijk bij de 21-jarige vrouw terecht, omdat het registratiesysteem van de sportschool aangaf dat zij op het moment van de diefstal in de sportschool was. Zendmasten lokaliseerden de gestolen gsm. De vrouw ontkende de diefstal en het plaatsen van de foto's op Facebook.



De vrouw verscheen 2,5 jaar later niet op zitting. Wel stuurde ze kort geleden een brief. Daarin bekende ze de diefstal alsnog en vroeg zij de rechter hooguit een boete op te leggen. Ze kon niet op zitting komen, omdat ze tot november in het buitenland werkt.



Smaad?

Het slachtoffer vroeg een schadevergoeding van duizend euro. De officier repte aanvankelijk met geen woord over de pikante foto's en smaad. De rechter sprak openlijk haar twijfel uit de zaak alsnog aan te houden, omdat ze maar wat graag de vrouw wilde horen over de pikante foto's en de publicatie daarvan.



De rechter zag hier toch maar vanaf, omdat de zaak inmiddels te sterk verouderd is. De officier zei toch van een vervolging van smaad af te zien, ook nu de vrouw uit Erica de diefstal alsnog heeft bekend. Naast de boete moet zij het slachtoffer een schadevergoeding van 300 euro betalen voor de gestolen gsm.