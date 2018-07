Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

ASSEN - Natuurlijk zijn er dit weekend weer allerlei activiteiten en evenementen in Drenthe. Al enig idee wat je gaat doen? We hebben een aantal tips op een rijtje gezet.

Vroege vogels die graag willen ontspannen, kunnen zaterdagochtend meedoen aan een yogasessie in het bos bij Appelscha. De les duurt van 8 tot 10 uur en wordt gehouden bij het Buitencentrum Drents-Friese Wold (Terwisscha 6, Appelscha). Oké, het is net over de provinciegrens, maar wel heel dichtbij. Meedoen kost 12,50 euro.Goed in snel en veel eten? In het centrum van Emmen wordt zaterdag voor de tweede keer de recordpoging bananen eten gehouden. Wie wordt de opvolger van de Jarno Klingenberg (12) uit Sleen? Om 12 uur begint de wedstrijd.In drie kerken kunnen liefhebbers van orgelmuziek zaterdag terecht voor concerten. In de Jozefkerk in Assen geeft de beroemde organist met Drentse roots Ronald IJmker om 15.00 uur een concert. Willem Harold Boog geeft om 15.00 uur een concert in de Grote Kerk in Emmen. In de Magnuskerk in Anloo treedt om 20.00 uur organist Jochem Schuurman op.In het centrum van Coevorden wordt zaterdag veel drukte verwacht tijdens de jaarlijkse Piekiesmarkt. Iedereen kan naar hartenlust snuffelen tussen de koopwaar op de rommelmarkt en de braderie. In het voormalige ING-pand in het gemeentehuis houdt spellenvereniging De Vrolijcke Gans een spelletjesmiddag. Behalve het spelen van spelletjes, worden er spellen verkocht en kunnen spellen worden getaxeerd.In Assen barst zaterdagochtend het Truckstar Festival los. Het TT Circuit staat het hele weekend in het teken van vrachtwagens en vrachtwagenliefhebbers. Kijk voor het bomvolle programma o p de website van Truckstar . Naar verwachting zijn er zo'n 2.200 trucks te bewonderen. Het evenement trekt jaarlijks tienduizenden bezoekers.Waande een deel van de Fiets4Daagse-deelnemers zich afgelopen week in Oosterhesselen al in de beroemde Parijse kunstenaarswijk, zondag is er ook Montmartre in Ruinen. Tussen 13.00 en 17.00 uur kunnen kunstliefhebbers hun hart ophalen op de Brink in het dorp. Behalve zijn er ook boeken en vinyl te vinden. De toegang is gratisHet lied Drenthe an Zee van Spang! werd dit jaar publiekswinnaar van het Drèents Liedties Festival (DLF). En waar een lied al toe kan leiden, blijkt zondag op het Ermerstrand. Daar wordt namelijk de eerste editie van het muziekfestival Drenthe an Zee gehouden. Er zijn onder meer optredens van Bouke, Henk Wijngaard, oud DLF-winnaar Gerrit Denekamp, Mooi Wark en DLF-winnares van dit jaar Melissa Meeuwise. Kijk voor meer informatie op de website van Drenthe an Zee Zondag wordt tussen 11.00 en 17.00 uur een zomermarkt gehouden in Hooghalen. In het dorpshart zijn onder andere kramen met kleding en fashion, sieraden, damestassen, parfum, speelgoed en brocante te vinden.Paardensportliefhebbers kunnen dit weekend nog genieten van CH De Wolden. Zondag wordt het evenement afgesloten met De Grote Prijs CH De Wolden. RTV Drenthe zendt die slotwedstrijd tussen 15.00 en 17.30 uur ook live uit op tv.