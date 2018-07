Deel dit artikel:











Verrassing: koel water voor postbezorger in Nieuw-Amsterdam Deze prettige mededeling vond de postbezorger op de brievenbus (foto: Janet Oortwijn / RTV Drenthe)

NIEUW-AMSTERDAM - Post bezorgen is met dit hete weer geen pretje. Dat moet een bezorgde inwoner van Nieuw-Amsterdam hebben gedacht.

De bewoner plakte een lege waterfles op de postbus en nodigde de bezorger met een brief uit om aan te bellen voor een gekoeld flesje water.



Of de bezorger van de mogelijkheid gebruik heeft gemaakt, is niet bekend.