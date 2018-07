Natuurboek van de week: De onsterfelijke nachtegalen van Aaldrik Pot en Barbara de Beaufort

De zomer is voor veel mensen het moment om lekker te lezen. Weet je nog niet welke boeken je mee wilt nemen op vakantie of lekker wilt lezen in je eigen tuin? Wij lichten in de zomervakantie elke week een boek uit over de Drentse natuur.

https://soundcloud.com/rtvdrenthe/boek-aaldrik-pot-uit-norg-genomineerd-voor-de-jan-wolkers-prijs &auto_play=false&hide_related=false&show_comments=false&show_user=true&show_reposts=false&visual=false">

De natuur is altijd dichtbij. Dat wordt wel duidelijk in het boek De onsterfelijke nachtegalen. Het natuurdagboek bestaat uit een briefwisseling tussen Aaldrik Pot, die woont op het zand bij Norg en Barbara de Beaufort, wonend op de Groninger klei bij Zandeweer. In de briefwisseling gaat het stel in op de dingen die ze dagelijks tegenkomen. Verwondering, observaties en gedachten worden beschreven.Het boek De onsterfelijke nachtegalen is genomineerd voor de Jan Wolkers Prijs. Een boekenprijs voor natuurboeken. Daarom deze week een interview met één van de schrijvers: de Drent Aaldrik Pot.Het idee voor een natuurdagboek ontstond zo'n 25 jaar geleden toen Pot het boek De slechtvalk van J.A. Baker las. "In dat boek worden slechtvalken van dag tot dag gevolgd. Toen ik dat las dacht ik, zoiets zou ik ook wel willen schrijven. Uiteindelijk heb ik er 25 jaar over gedaan om te bedenken hoe. Je wilt niet een slecht aftreksel van dat boek zijn."Uiteindelijk kwam het plan om samen met iemand te gaan schrijven, iemand die een andere kijk op de natuur heeft en op een andere plek woont. Zo kwam Pot uit bij Barbara de Beaufort. "Door het boek is onze vriendschap verdiept, je hebt meer contact. Op een gegeven moment heb je het niet alleen over de natuur, maar ook over andere dingen. Het mooiste vond ik de wisselwerking tussen ons. We hebben verschillende thema's uitgediept, waardoor je zelf ook meer gaat nadenken."Het schrijven van het boek zorgde er ook voor dat Pot de natuur anders ging beleven. "Het schrijven zet je weer aan het denken, maar dat is niet het enige. Doordat je elkaar schrijft, ga je dingen precieser beschrijven. Je wilt de ander laten zien wat je zelf ziet. Dat maakt het beleven intenser, maar ik ging zelf ook beter kijken. Je hebt voorkeuren waar je naar kijkt, maar ik merkte dat dat veranderde. Als je met een openlijker blik gaat wandelen, zie je veel meer."Wat Pot door het schrijven ook heeft ervaren is dat de natuur ook dicht bij huis is. Dat merkte hij onder andere toen hij ziek werd en de ziekte van Weil bleek te hebben. "De vraag of natuur troost kan bieden kwam al een aantal keer terug. In het ziekenhuis lag ik in een kamer met uitzicht op een bosrand. Dat helpt wel."Maar het was niet alleen tijdens zijn ziekte dat Pot de natuur bij zijn huis ontdekte. Ook in het dagelijks leven kwam het voorbij. "Dichtbij huis gebeurt zoveel, je hoeft niet elke keer de natuur in. Door mijn werk bij Staatsbosbeheer zit ik al zo diep in de natuur, maar dat er dan nog een laag bij kan komen, door zo'n boek en zo dichtbij. Dat is mooi."Komt er nog een tweede deel van het boek? "Misschien wel. Barbara en ik zijn doorgegaan met schrijven, maar verwacht het niet te snel. Misschien over tien jaar ofzo."