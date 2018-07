Krieltjes in plaats van aardappels door droogte

ASSEN - Landbouwverzekeraar Vereinigte Hagel uit Smilde verwacht deze week schademeldingen uit Drenthe te krijgen. In onze provincie dreigt een neerslagtekort van 250 millimeter.

Een bloedhete Fiets4Daagse, het hitteplan is van kracht, Drentse gemeenten met stookverboden en waterschappen die maatregelen nemen. Het is warm en droog in Drenthe. In het hittedossier leest u al ons nieuws daarover.

"Kijk", laat akkerbouwer Dick Geerts uit Assen zien. "Dit is hoe groot een aardappel minimaal hoort te zijn." Hij houdt een aardappel omhoog zoals hij verkocht wordt in de supermarkt, ongeveer net zo groot als een wijsvinger. Maar de meeste aardappelen die naast hem op de grond liggen zijn zo groot als een krieltje. Geerts: "Dit is een ramp."Het aardappelveld ligt er nog redelijk goed bij, vergeleken met de Achterhoek, de Hoge Veluwe, Zeeland en Limburg. Alleen aan de linkerkant van het veld staan hele stukken gele en verdorde aardappelplanten.Een beregeningssysteem heeft Geerts niet eens. "Dat is hartstikke duur en heb ik normaal nooit nodig. Al ga je er bij dit soort zomers wel over nadenken." Maar het weer hoeft nog maar even zo te blijven en dan stopt ook de rest van zijn aardappelplanten met groeien.De akkerbouwer verwacht maar veertig procent van zijn normale opbrengst te kunnen leveren aan de fabrikant. Zestig procent is te klein voor de verkoop. Geerts: "Gelukkig heb ik me verzekerd. Eigenlijk voor de wateroverlast waar we steeds vaker mee te maken krijgen. Zo'n droogte zag ik nooit aankomen."Maar daar is hij nu wel voor verzekerd. En vooral: net op tijd. "Afgelopen voorjaar sloot ik me bij aan bij Vereinigte Hagel. Een geluk bij een ongeluk."Bij de landbouwverzekeraar zijn tientallen schademeldingen binnengekomen wegens de droogte. Boeren doen zo'n melding als ze schade hebben, maar nog niet weten hoeveel. De verzekering keert uit vanaf een neerslagtekort van 250 mm. Landelijk is dat getal bereikt, maar in Drenthe nog net niet. Al verwacht directeur Jan Schreuder dat het ook hier niet lang meer duurt."Ik wil vooral een oproep doen aan de politiek", zegt Schreuder. Volgens hem zouden veel meer boeren namelijk aangesloten moeten zijn bij een verzekering, maar is dit voor veel van hen te duur. Nu is tien procent van de agrarische ondernemers in Nederland verzekerd.Volgens Schreuder komt dit door een te hoge belasting. "Er wordt 21 procent assurantiebelasting gevraagd op een brede weersverzekering voor boeren. Terwijl dat voor andere landen in Europa niet geldt. Dat is niet eerlijk."De meeste meldingen wegens droogte komen uit de akkerbouw. Vooral telers van aardappelen, uien of bieten verwachten schade door het tekort aan regen.