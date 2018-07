'Het Bargerveen past goed bij koning Willem-Alexander'

WEITEVEEN - Voor de derde keer in bijna een jaar tijd komt koning Willem-Alexander naar Drenthe. De koning opent op 27 september de nieuwe schaapskooi in natuurgebied Bargerveen.

"De ontwikkelingen in het Bargerveen zijn al jaren aan de gang. We zijn daar een mooi stuk natuur aan het ontwikkelen", reageert gedeputeerde Henk Jumelet. "We hebben de koning uitgenodigd omdat we dit een mooie afronding van het project vinden."Koning Willem-Alexander kent inmiddels de weg naar Drenthe. Een klein jaar geleden opende hij de Blauwe As in Assen en dit jaar was hij bij de viering van 200 jaar Maatschappij van Weldadigheid Volgens Jumelet past een bezoek aan het Bargerveen goed bij de koning. "De koning is geïnteresseerd in watertechnologie en natuurontwikkeling vindt hij ook interessant. Daarom past dit bezoek goed bij hem."Het Bargerveen is het het laatste hoogveengebied van Europa. De provincie heeft er in geïnvesteerd om het te behouden voor de toekomst. In het gebied zijn zeldzame planten en insecten te zien en er komen veel vogelsoorten voor.Jumelet: "Het is een uniek stuk natuur in Nederland en Europa. De koning krijgt dit te zien in een rondleiding door het gebied. Daarnaast krijgt hij het bezoekerscentrum te zien en opent hij de grootste schaapskooi van Nederland."