Amerikaanse ster traint Drents waterski-talent richting het WK

WATERSKIEN - Op het Paterswoldsemeer trainde vandaag misschien wel de toekomstig wereldkampioen waterskiën. De 13-jarige Eva van Bergen uit Paterswolde kreeg daar training van drievoudig wereldkampioen Jodi Fisher.

Waterskiën is geen alledaagse sport zoals voetbal of tennis, weet ook Eva. "Het is een speciale sport", vertelt ze aan RTV Noord . "Je hebt steeds nieuwe doelen die je wil halen. M'n vader deed ook aan waterskiën, zo ben ik erin gerold. Ik was 4 of 5 jaar toen ik ermee begon."Vader Ard is trots op z'n dochter. 'Ik ben zelf 25 jaar geleden besmet geraakt met het watersportvirus en nu pikken de meiden het op', vertelt hij. 'Ik heb zelf ook internationaal gewaterskied, maar ik was altijd een beetje middenmoot. Volgende week proberen we op het WK met Eva de aansluiting te vinden bij de internationale top."Om dat succes te bereiken, kan Eva wel wat hulp gebruiken. Die is er vandaag in de vorm van de Amerikaan Jodi Fisher. Want volgens vader Ard is de kennis van waterskiën in Nederland beperkt. "Jodi is een van de beste coaches en komt elk jaar een paar maanden naar Europa om clinics te geven."Fisher is onder de indruk van Eva. "Een paar jaar geleden ontmoette ik haar en toen zag ik het talent al", zegt de coach. "Ze gaat nu naar een junior-WK voor kinderen onder de 17 jaar. Dat wordt een geweldige ervaring voor haar. Ze kan daar vertrouwen opbouwen en alles leren begrijpen."Fisher weet zeker dat Eva een succesvolle waterskiër wordt. "Over twee of drie jaar is zij jeugdwereldkampioen." Eva moet er bijna van blozen. "Het is wel echt een eer dat Jodi Fisher dat zegt."