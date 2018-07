PvdA: Tynaarlo moet meewerken aan tijdelijke vestiging AH op PBH-terrein

ZUIDLAREN - Het college van B en W in de gemeente Tynaarlo moet meewerken aan de verhuizing van de Albert Heijn in Zuidlaren naar een tijdelijke ruimte op het PBH-terrein. Dat vindt de PvdA.

In 2014 besloot een meerderheid van van de gemeenteraad dat de supermarkt mag verhuizen naar het terrein. In eerste instantie zou daar een tijdelijk pand komen. Maar het huidige college heeft onlangs aangegeven niet mee te willen werken aan de tijdelijke verhuizing vanwege voortschrijdende omstandigheden.De supermarkt zou een winkel met een maximale winkelvloeroppervlakte van 1.500 vierkante meter mogen bouwen op het terrein, werd vier en een half jaar geleden afgesproken. Volgens de PvdA is deze afspraak nog steeds van kracht. Dat geldt volgens de partij ook voor de vergunning voor de tijdelijke vestiging van de AH.Over de invulling van het voormalige terrein van de Prins Bernhardhoeve wordt al tien jaar nagedacht. Nog altijd is er geen zicht om een plan dat door het dorp wordt gedragen. Volgens de PvdA staat daarom niets de bouw van de tijdelijke winkel in de weg.