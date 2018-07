IJsjes? Extra zout? Wat moet je eten tijdens deze hitte?

ASSEN - Wat een hitte! Iedereen weet dat je tijdens zo'n periode extra moet drinken. Maar is er ook voedsel dat je juist moet eten tijdens deze warme dagen?

Een bloedhete Fiets4Daagse, het hitteplan is van kracht, Drentse gemeenten met stookverboden en waterschappen die maatregelen nemen. Het is warm en droog in Drenthe. In het hittedossier leest u al ons nieuws daarover.

"In de eerste plaats is voldoende drinken vooral heel erg belangrijk", zegt Patricia Schutte van het Voedingscentrum. "Je verliest veel vocht en daardoor kun je je suf gaan voelen. Vooral kinderen, ouderen en zieken moeten daar goed op letten."Door het warme weer transpireert je lichaam meer. Daardoor raak je extra zout kwijt. Maar volgens Schutte betekent dit niet dat je extra zout tot je moet nemen. "In principe wordt dit gewoon aangevuld door het eten wat je tot je neemt."Een ijsje op een warme dag kan lekker verkoelend zijn. En daar is niets mis mee. Toch komt er wel een waarschuwing van het Voedingscentrum. "Tijdens dit warme weer beweeg je minder, waardoor je ook minder verbrandt", vertelt Schutte. "Ga je veel ijsjes eten, dan krijg je dus extra calorieën binnen. De kans bestaat daardoor dat je tijdens de zomermaanden aankomt."Over het drinken van warme of koude dranken tijdens warme dagen bestaan verschillende meningen. Maar volgens Schutte maakt het niet uit. "Het is vooral belangrijk dat je voldoende drinkt. En hou je het bij water, koffie of thee, dan krijg je ook geen extra calorieën binnen."