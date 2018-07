Deel dit artikel:











FC Emmen veel te sterk voor FC Twente B: 5-1 Dick Lukkien geeft zijn spelers enkele tips (foto: René Posthuma / RTV Drenthe)

VOETBAL - FC Emmen zet de sterke oefenreeks voort. Na de 1-0 overwinning van zaterdag tegen FC Groningen, werd vanavond FC Twente met 5-1 verslagen. Twente speelde in Vriezenveen wel grotendeels met de tweede garnituur.

Geschreven door René Posthuma

Al vroeg nam Emmen de leiding. Wouter Martinus kon, na zeven minuten, ongehinderd de 1-0 binnenkoppen. De ploeg van trainer Dick Lukkien had een groot veldoverwicht en vlak voor de eerste drinkpauze verdubbelde Cas Peters, uit een strafschop, de score. Emmen kreeg kansen op meer en verhoogde pas, vlak voor rust, de score. Alexander Bannink bepaalde de ruststand op 3-0. Anco Janssen had rust gekregen en ook Nick Bakker en Hilal Ben Mousa waren niet van de partij.



Proefspeler

In de tweede bracht Lukkien de Duitse proefspeler Clements Choppenhauer, die een solide indruk achterliet. Zonder dat hij echt getest werd, daarvoor speelde Twente te zwak. Overigens pakte Emmen na rust de draad weer op en scoorde Marinus, binnen twee minuten, de 4-0 na goed aangeven van Bannink.



Fout Telgenkamp

Door een fout van doelman Dennis Telgenkamp, die voor het eerst na zijn blessure weer in actie kwam, scoorde Wout Brama de eretreffer voor Twente. Telgenkamp probeerde, in het strafschopgebied, een speler uit te kappen, wat mislukte, waarna de keeper een overtreding maakte. Dichterbij kwamen de Tukkers niet, tot frustratie van trainer Marino Pusic, die door scheidsrechter Mulder, na aanhoudend protesteren, naar de tribune werd gestuurd. In de slotminuut bepaalde invaller Jafar Arias de eindstand op 5-1.



Net als in de eerste helt sprong Emmen slordig met de kansen om en lijkt de roep om een balvaste, scorende spits, alleen maar groter te worden.