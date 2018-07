Deel dit artikel:











Joey van den Berg verlaat Engeland voor NEC Nijmegen Joey van den Berg in actie in het shirt van sc Heerenveen (foto: ANP / Henk Jan Dijks)

VOETBAL - Joey van den Berg uit Nijeveen heeft een nieuwe club. De 32-jarige middenvelder wordt voor een jaar door de Engelse club Reading verhuurd aan NEC Nijmegen.

Na het seizoen wordt hij definitief ingelijfd door de eerste divisionist.



Van den Berg speelde alleen bij PEC Zwolle in de eerste divisie, waarmee hij promoveerde naar het hoogste niveau. Na een half jaar eredivisie in Zwolle trok Van den Berg naar sc Heerenveen. In Friesland speelde de verdedigende middenvelder bijna honderd wedstrijden.



Ook bij Reading in het Championship was hij onder trainer Jaap Stam een gewaardeerde kracht in het team dat bijna promoveerde in 2017. Stam werd afgelopen maart ontslagen en Van den Berg laat Engeland nu ook achter zich.