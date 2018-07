Politie krijgt opnieuw anonieme brief in zaak kofferbakmoord

STIELTJESKANAAL - De politie heeft dit voorjaar opnieuw een anonieme brief ontvangen in de zaak van de vermoorde Ralf Meinema uit Klazienaveen.

Het lichaam van de 31-jarige Meinema werd eind maart vorig jaar gevonden in de kofferbak van zijn auto. De opvallende zwarte Mercedes lag half in het water van het Stieltjeskanaal bij Coevorden. De politie heeft in totaal drie brieven ontvangen, die onder andere bezorgd werden bij politiebureau's in Emmen en Klazienaveen.De politie gaat ervan uit dat twee brieven van dezelfde schrijver zijn. De derde brief, die de politie dit voorjaar ontving, is waarschijnlijk door iemand anders geschreven.Vanwege het onderzoek wil het onderzoeksteam niets kwijt over de inhoud van de brieven, maar wat erin staat is voor de politie dermate interessant dat het rechercheteam vandaag opnieuw een oproep doet aan de schrijvers om zich te melden.De politie heeft in de auto ook een telefoon gevonden, die van Ralf Meinema was. Het toestel bleek door waterschade totaal onbruikbaar voor onderzoek. Een expert gaat op verzoek van de politie de telefoon opnieuw bekijken. Het apparaat is helemaal uit elkaar gehaald en wordt stukje voor stukje opnieuw in elkaar gezet.De recherche hoopt op die manier toch bij de informatie op de telefoon te kunnen, mogelijk wordt dan ook duidelijk met wie Ralf Meinema in de nacht van zijn dood een afspraak had.Experts hebben op het lichaam en de kleding van Ralf Meinema sporen gevonden van de plaats waar hij vermoord is. Het gaat om natuurlijke sporen, waaronder een soort graan en andere planten. De politie is nu op zoek naar plaatsen waar dergelijke begroeiing voorkomt. De politie gaat ervan uit dat het slachtoffer op een andere plaats is vermoord, dan waar hij gevonden werd.In de opvallende zwarte Mercedes van Meinema heeft de politie DNA aangetroffen van een tot nu toe onbekend persoon die niet voorkomt in de DNA databanken.Dat kan betekenen dat degene die betrokken is niet eerder voor een ernstig misdrijf met politie en justitie in aanraking is geweest. Het onderzoeksteam gaat ervan uit dat die genetische vingerafdruk afkomstig is van een van de daders.Het motief voor de moord op Ralf Meinema is nog steeds niet duidelijk. De meeste mensen die de politie na zijn dood heeft gesproken kennen Meinema als een gezellige jongen die hard werkt op verschillende boerenbedrijven en in het weekend een biertje drinkt met zijn vrienden.Toch lijkt het er volgens de politie sterk op dat Ralf Meinema op de één of andere manier bij wat schimmige zaken betrokken is geraakt, maar wat precies is niet duidelijk. Een zendmast in de wijk Rietlanden in Emmen vangt in de nacht voor zijn dood het laatste signaal op van de telefoon van Ralf.In de wijk Rietlanden wordt op 13 februari de 39-jarige Hans O. aangehouden op een klein woonwagenkamp. De man zit een tijd lang vast, maar wordt na drie maanden vrijgelaten, maar hij blijft verdachte. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van betrokkenheid bij de moord op Meinema.Een maand later wordt ook een 24-jarige Emmenaar opgepakt voor de moord, maar hij komt al snel weer op vrije voeten en is volgens de politie geen verdachte meer.Justitie looft een beloning van 15.000 euro uit voor de gouden tip in deze zaak. De politie heeft steeds gezegd meer aanhoudingen niet uit te sluiten, omdat vermoed wordt dat er meer mensen betrokken waren bij het dumpen van de auto.