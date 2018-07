Deel dit artikel:











Scooter vliegt in brand in Assen De scooter vloog in brand (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - Een scooter vloog afgelopen nacht in brand aan de Vennebroekstraat in Assen. Van de tweewieler bleef weinig over.

Aan de scooter werd geklust. Of dat iets met de brand te maken heeft, is onduidelijk.



De brandweer heeft het vuur geblust.