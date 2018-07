Deel dit artikel:











Poging tot brandstichting bij supermarkt in Emmen Vlakbij de supermarkt is een jerrycan gevonden (foto: Van Oost Media)

EMMEN - Bij de M&C Supermarkt aan de Middenhaag in Emmen is vannacht een poging tot brandstichting gedaan.

Een buurtbewoner ontdekte de brand en schakelde de brandweer in. Die heeft het vuur weten te blussen. In de buurt van de supermarkt is een jerrycan gevonden. De politie is bezig met onderzoek.