Poging tot brandstichting bij supermarkt in Emmen [update] Vlakbij de supermarkt is een jerrycan gevonden (foto: Van Oost Media)

EMMEN - Bij de M&C Supermarkt aan de Middenhaag in Emmen is vannacht een poging tot brandstichting gedaan.

Een buurtbewoner ontdekte de brand en schakelde de brandweer in. Die heeft het vuur weten te blussen. In de buurt van de supermarkt is een jerrycan gevonden. De politie is bezig met onderzoek.



[update 17.12]

De politie meldt dat er inmiddels camerabeelden gevonden zijn van de brandstichting. Daarop is volgens de politie te zien hoe iemand met behulp van een jerrycan met een brandbare vloeistof brand probeert te stichting.



Bij de brandstichting ontstond volgens de politie een steekvlam die de brandstichter in het gezicht raakte. Waarschijnlijk heeft de brandstichter brandwonden in het gezicht opgelopen en/of zijn er haren verschroeit. De politie roept mensen met tips op zich te melden.