Poppen, travestieten en meer bij 59ste Donderdag Meppeldag De traditionele Donderdag Meppeldag begint vandaag (foto: RTV Drenthe)

MEPPEL - Het feestgedruis in Meppel begint weer. Vandaag start de 59ste editie van Donderdag Meppeldag. Zes donderdagen achter elkaar staat de stad in teken van muziek, theater, cultuur en nog veel ander vermaak.

"Het eerste podium is inmiddels opgebouwd", zegt Bertus Roodhof van de organisatie. We zijn dit keer vroeg begonnen vanwege de tropische temperaturen die er 's middags zijn."



Beer op stelten

De hitte heeft invloed op het programma van het evenement, geeft Roodhof aan. "Door een act van vandaag hebben we een streep gezet. Iemand zou in een berenpak op stelten lopen. Die hebben we maar twee weken vooruitgeschoven. Verder zijn er in de stad drie watertappunten waar de bezoekers wat kunnen drinken."



Het feest start met het thema Pop & Puppet. Dit is een combinatie van muziek en poppenshows, in aanloop naar Puppet International, dat in dezelfde stad plaatsvindt van 10 tot 14 oktober.



3.000 Amsterdammers

Afgelopen jaar werd besloten een Mokum Pride te houden, een soort kleinere versie van de bekende Gay Pride in Amsterdam, met travestieten op het dek. "Mensen reageren daar heel enthousiast op. Vorig jaar kwamen er zo'n 2 à 3.000 mensen uit Amsterdam naar Meppel om de Mokum Pride mee te maken. Dit jaar hebben we er trouwens een derde boot bij. Want we hebben een aanmelding gekregen van het azc in Hoogeveen en dus zijn er nu drie boten."



Roodhof verwacht dat er dagelijks tussen de 20 en 30.000 bezoekers komen. "Misschien dat het vandaag door de hitte 's middags wat rustiger is, maar in de avond is het heerlijk in de stad en zal het drukker worden."



De opening is om 10.00 uur. "De locoburgemeester geeft het startschot voor zes heerlijke Meppeldagen."