Drents wandelstel bijna halverwege bezinningstocht naar Rome

FORBACH - Ze zijn bijna op de helft, Barry Gepken en Monique de Haas uit Erica. Het stel gaat, met hond Maurice aan hun zij, te voet naar Rome en begeven zich momenteel in het Duitse Forbach.

"We zijn nu ruim duizend kilometer van huis", zegt Gepken, die het iedereen aanraadt een dergelijke tocht te maken. "Of je dat nu in een rolstoel, op een paard of lopend doet, het is goed even een kwart jaar je kop leeg te gooien. Even afstand nemen van de dagelijkse sleur en de rat race waar je je in begeeft. Het is een mooie gelegenheid om jezelf af te vragen wat je met de rest van je leven wilt doen. Dat is gezond en is iets waar je normaal niet aan toe komt."De twee zijn midden juni begonnen en hopen in oktober in de Italiaanse hoofdstad aan te komen. De route gaat door Duitsland en Oostenrijk. "Onderweg zijn we al veel vriendelijke mensen tegengekomen. Elke dag weer helpen mensen ons. Zo werd laatst een tafel voor ons gedekt door een groep vluchtelingen, alleen omdat wij toevallig even verderop in een perkje zaten. Er zijn zoveel personen die je spontaan opvangen. Het is mooi om te zien dat de mens eigenlijk toch heel goed is."Gepken verwacht over ongeveer tien dagen aan te komen in bij de Bodensee, bij het Zwarte Woud. "Dan zitten we ongeveer op de helft van de reis, die zo'n 2.700 kilometer is, en dat mag dan best even gevierd worden."