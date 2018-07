Deel dit artikel:











Drenten dingen mee naar titel EK jeu de boules in Waterloo Bij het EK jeu de boules in Waterloo doen Coevordenaren mee (foto:ANP/Inge van Mill)

WATERLOO - Dat jeu de boules niet alleen op de camping in Frankrijk wordt gespeeld, laten Mark Brouwers en Eric Grootte uit Coevorden zien. Vandaag tot en met zondag strijden de twee op het EK jeu de boules in Waterloo.

Aan het evenement doen 28 teams mee. Deze zijn allemaal kampioen geworden in eigen land. "We kunnen dus een hoog niveau verwachten", zegt de 28-jarige Brouwers. De sport wordt dus niet alleen recreatief beoefend. "Jeu de boules kan heel professioneel zijn."



Andere mentaliteit

Brouwers zegt er goed door te ontspannen, maar geeft aan dat je scherp moet zijn en tactisch inzicht moet hebben. "Daar komt bij dat het hier 37 graden wordt en je bent de hele dag buiten. Het vergt dus een andere mentaliteit als je de hele dag een goed niveau wilt vasthouden. Dat vind ik een mooie uitdaging."



Brouwers zit in een team van tien personen. "Dat werkt erg goed en er is een fijne sfeer. We weten wat we van elkaar kunnen verwachten en kunnen op elkaar bouwen."



Duitse club

De Coevordenaar verdedigt niet de kleuren van de Nederlandse vlag. "Ik kreeg een aanbieding van een Duitse club en ben er vervolgens ingerold. Na dertien jaar spelen in Nederland ken je iedereen en kom je vaak dezelfde mensen tegen. Ik was toe aan een nieuwe uitdaging en in Duitsland is het niveau wat hoger."



Om Duitsland kampioen te maken moet er wel heel wat gebeuren, zegt Brouwers. "Vooral Frankrijk is altijd een erg sterk land. Het wordt pittig, maar we maken zeker kans."