File op A28 bij De Wijk nadat auto van weg raakt [update] Er is zo'n vier kilometer file door het ongeluk (foto: De Vries Media) De auto kwam tot stilstand tussen bomen (foto: De Vries Media) De bestuurder is gewond naar het ziekenhuis gebracht (foto: Persbureau Meter)

DE WIJK - Op de A28 in de buurt van De Wijk is vanmorgen een auto van de weg geraakt en tussen bomen tot stilstand gekomen. De bestuurder is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Door het ongeluk ontstond een file van zo'n vier kilometer. De rijstrook richting Hoogeveen was dicht.