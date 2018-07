Deel dit artikel:











Truckstar Festival schrapt vuurwerkshow Geen vuurwerk op Truckstar Festival dit jaar (Foto: RTV Drenthe)

ASSEN - De vuurwerkshow van zaterdagavond op het Trukstar Festival in Assen gaat komend weekend niet door.

De organisatie heeft in verband met de droogte een streep door het evenement gezet.



"De Veiligheidsregio Drenthe adviseert niet te stoken in de open lucht. Dat heeft de gemeente Assen ons laten weten", zegt Freek Mulder, "Daarop hebben wij het evenement geschrapt".



Nu de vuurwerkshow niet doorgaat is, duurt de Hollandse Muziekavond zaterdag een kwartiertje langer. Daar treden onder anderen Mooi Wark en Henk Wijngaard op.