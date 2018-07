Deel dit artikel:











Dit weekend in de Drentse natuur: 28 en 29 juli Het Reestdal ligt op de grens tussen Drenthe en Overijssel (foto: Free Nature Images/Hans Dekker)

Dit weekend hebben we drie mooie wandelingen voor je uitgezocht. Of je nou van verhalen houdt, van eten uit de natuur of van oude bomen, er is voor ieder wat wils.





Verhalenwandeling

Wandelen en goed luisteren naar de verhalen die Jeanet Landman vertelt. Dat kan zaterdagmiddag in de Gasterse Duinen. De wandeling start om 15.00 uur. Meer informatie vind je



Excursie wildplukken

Ben jij benieuwd wat je wel en niet kunt eten uit de natuur? Ga dan mee met bioloog en wildplukster Olga de Lange. Tijdens een wandeling in het Reestdal laat zij je zien welke planten en bloemen eetbaar zijn. De excursie start zondagmiddag om 14.00 uur.



Wandeling Asserbos

Het Asserbos is een van de oudste bossen van Nederland. Met een gids wandel je door dit stadsbos en ontdek je welke bomen er staan. De gids vertelt je over hun bijzondere eigenschappen. De wandeling start zondagmiddag om 14.00 uur. Hier lees je meer informatie.



Zoek je meer wandel- of fietsroutes of andere uitstapjes in de Drentse natuur? Je vindt ze op de Facebookpagina Op pad in de Drentse natuur . Wil je weten wat er nog meer te doen is? Kijk dan in de ROEG! agenda Wandelen en goed luisteren naar de verhalen die Jeanet Landman vertelt. Dat kan zaterdagmiddag in de Gasterse Duinen. De wandeling start om 15.00 uur. Meer informatie vind je hier Ben jij benieuwd wat je wel en niet kunt eten uit de natuur? Ga dan mee met bioloog en wildplukster Olga de Lange. Tijdens een wandeling in het Reestdal laat zij je zien welke planten en bloemen eetbaar zijn. De excursie start zondagmiddag om 14.00 uur. Hier vind je meer informatie.Het Asserbos is een van de oudste bossen van Nederland. Met een gids wandel je door dit stadsbos en ontdek je welke bomen er staan. De gids vertelt je over hun bijzondere eigenschappen. De wandeling start zondagmiddag om 14.00 uur. Hier lees je meer informatie.