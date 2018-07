Stelling: Ik geniet volop van het mooie weer

ASSEN - Zweten, zuchten en wakker liggen, het aanhoudende warme weer is niet voor iedereen een pretje. En dan is er ook nog eens kans op de langste hittegolf ooit.

Voor deze mensen biedt de airconditioning op het werk of supermarkt even kort soelaas. Maar eenmaal buiten of thuis begint de ellende weer. De hoge temperaturen gaan dan ook gepaard met vele klaagzangen.Een andere groep ontvangt de warmte juist met open armen. Deze zonaanbidders genieten volop van de hoge temperaturen die in ons land zo uitzonderlijk zijn. De 36 graden die we vandaag aantikken is voor hen geen enkel probleem. Met de zonnebril op de ingesmeerde neus lopen ze fluitend over straat of liggen ze te bakken op het strand.Tot welke categorie behoor jij? Mag het warme weer nog wel even aanhouden of vind je het een grote kwelling?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of laat je reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe Gisteren ging de stelling over e-bikes . 55 procent van de stemmers vindt dat deze fietsen het verkeer onveiliger maken. In totaal stemden er 3.764 mensen.