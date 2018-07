Deel dit artikel:











Drugspand gesloten in Nieuw-Buinen De politie vond de drugs op 23 mei (foto: archief RTV Drenthe / Hugo Boogaerdt)

NIEUW BUINEN - Een huis aan de Sportlaan in Nieuw-Buinen gaat voor drie maanden op slot. De politie heeft daar op 23 mei zoveel drugs gevonden, dat ze vermoedden dat er in gehandeld werd.

Wat voor soort drugs er gevonden zijn, is niet bekendgemaakt.



Omdat de gemeente Borger-Odoorn een streng soft- en harddrugsbeleid voert, heeft burgemeester Jan Seton besloten dat de woning gesloten wordt. De sluiting van drugspanden is bedoeld om drugscriminaliteit tegen te gaan en tegelijkertijd de veiligheid en leefbaarheid in de samenleving te vergroten.