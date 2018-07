Wat de koning niet mag missen tijdens zijn bezoek aan het Bargerveen

Koning Willem-Alexander komt in september voor de derde keer binnen een jaar naar Drenthe. Hij opent de nieuwe schaapskooi in het Bargerveen en maakt een rit door het gebied. Welke bezienswaardigheden mag hij zeker niet missen? We vragen het boswachter bij Staatsbosbeheer Jans de Vries.

Nieuw stuk Drents-Duits fietspad Bargerveen geopend

Schaapskooi profiteert van opknapbeurt Bargerveen

"Het precieze programma wordt nog vastgesteld maar het is zeker belangrijk dat de koning de werkzaamheden ziet die wij verricht hebben om het hoogveen maximaal te beschermen." Het hoogveen in dit gebied dreigt uit te drogen omdat het grondwater wegstroomt naar de omgeving. Daarom heeft Staatsbosbeheer bufferzones aangelegd om het water vast te houden.Ook is er bij Weiteveen een nieuwe schaapskooi gebouwd die plek heeft voor duizend schapen. De schapen begrazen het gebied en zorgen ervoor dat de bodem voedselarm blijft. Dit is nodig voor het behoud van het hoogveen. De Vries is er trots op: "We laten de koning graag de allernieuwste inrichting van de schaapskooi en het informatiepunt zien."Het Bargerveen is een uniek natuurgebied met bijzondere dieren en planten zoals de adder en de zeldzame welriekende nachtorchis. Het is de enige plek in Nederland waar de zonnedauw, een zeer zeldzame vleesetende plant, nog voorkomt. "Maar," zegt De Vries, "de koning maakt de rit in een speciaal voertuig en heeft waarschijnlijk geen tijd om op zoek te gaan naar de zonnedauw."