Veekeuring Beilen verzet vanwege de hitte

BEILEN - De jaarlijkse veekeuring in Beilen gaat vanwege de hitte volgende week zaterdag niet door. De jongveekeuring en de veiling worden verplaatst naar vrijdagavond 3 augustus.

“In overleg met de dierenartsen zijn we tot de conclusie gekomen dat het voor de melkgevende koeien beter is om de veekeuring volgende week zaterdag af te lassen”, licht organisator Rienk Jonkers van de Rundveeshow Noord toe. “Het is gewoon te warm voor de dieren en het dierenwelzijn staat voorop. Door de jongveekeuring en de veiling te verplaatsen naar de vrijdagavond hebben we toch nog een kleine editie van de Rundveeshow Noord dit jaar”.Aan de veekeuring op zaterdag doen normaal gesproken zo’n 100 koeien mee. De beste koeien, pinken en kalveren uit Drenthe worden dan verkozen.