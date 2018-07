Deel dit artikel:











Auto belandt in sloot bij Rondweg Emmen De auto belandde in een droge sloot (foto: De Vries Media) Een rijstrook is afgesloten (foto: De Vries Media)

EMMEN - Op de Rondweg bij Emmen is vanmorgen een auto over de kop geslagen en in een sloot beland.

In de auto zaten meerdere mensen. Het ambulancepersoneel heeft iedereen gecontroleerd, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De politie heeft een rijstrook afgesloten voor het verkeer.



Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend.