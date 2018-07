An de kuier: wandelen door het Lheederzand

Lekker de natuur in! In de zomermaanden juli en augustus presenteert ROEG! elke dag een tocht door de Drentse natuur. Vandaag wandelen we door het Lheederzand met Staatsbosbeheer.

Waar: DwingelooVertrekpunt: Informatiecentrum Lhee Afstand: 4,9 kilometerRoute: klik hier Vroeger was het Lheederzand een zandverstuiving, een gebied waar de bovenste dekzandlaag aan de oppervlakte lag door het ontbreken van begroeiing. De wind had vrij spel en vormde zandduinen.Vanaf 1907 is het Lheederzand beplant waardoor een einde kwam aan de zandverstuiving. Het Lheederzand ligt in de buurt van Lhee, een oud esdorp, en is onderdeel van het Dwingelderveld.Zoek je meer wandel- of fietsroutes of andere uitstapjes in de Drentse natuur? Je vindt ze op de Facebookpagina Op pad in de Drentse natuur.