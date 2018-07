Deel dit artikel:











Hoe voorkom je brand in landbouwmachines? Tips om brand in landbouwmachines te voorkomen (Foto: Van Oost Media)

ASSEN - In de laatste twee weken is bij het oogsten in Drenthe zes keer brand ontstaan in een landbouwmachine.





Machines stofvrij maken

Door de extreme droogte komen er bij het oogsten van graan meer stof en andere brandbare droge stoffen vrij dan normaal, schrijft de VRD. Die stof hoopt zich op in de landbouwmachine, ook bij de zeer warme motoronderdelen en hydraulische systemen. Daardoor wordt de kans op brand groter. De VRD raadt aan de landbouwmachines regelmatig stof vrij te maken met een compressor of bladblazer.



Blusmiddelen

Verder adviseert de veiligheidsregio bij het oogsten een blusmiddel neer te zetten, bijvoorbeeld een tractor met giertank gevuld met water. Mocht toch brand uitbreken, dan kan de boer, in afwachting van de brandweer, alvast zelf een poging tot blussen doen. Daarbij raadt de VRD boeren aan altijd een handbrandblusser mee te nemen.