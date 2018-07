Deel dit artikel:











Op fietse: over de flanken van de Havelterberg Aan de voet van de Havelterberg liggen twee hunebedden (foto: Het Drentse Landschap/Hans Dekker

Lekker de natuur in! In de zomermaanden juli en augustus presenteert ROEG! elke dag een tocht door de Drentse natuur. Vandaag fietsen we een eindje om met het Drentse Landschap over de flanken van de Havelterberg.



Vertrekpunt: Piet Soerplein in Havelte

Afstand: 35 kilometer

Route:



De Havelterberg is een heuvel van zeventien meter hoog in de buurt van Havelte. Het is een van de acht aardkundige monumenten in Drenthe. De berg bestaat uit een verzameling stuwwallen die tijdens de Saale-ijstijd zijn opgestuwd door het landijs.



In de prehistorie woonden hier al mensen. Zij bouwden de twee hunebedden die nog steeds aan de voet van de Havelterberg te vinden zijn.



