Drentse Fiets4Daagse: snoep en Kabouter Plop voor de jonge deelnemers Fietsen door Plopsaland (Foto: RTV Drenthe)

DIEVER - De deelnemers aan de Drentse Fiets4Daagse zijn bezig aan de derde dag. Dat het evenement niet alleen voor volwassenen is bedoeld wordt vandaag maar weer duidelijk.

Met de Fietsroute4Kids is er een speciale route voor de jonge deelnemers uitgestippeld. De kinderen leggen dertig kilometer af.



Dwars door het pretpark

Bij het startpunt in Dalen is het tussen 8.00 en 9.00 uur nog rustig. "Tussen 9.00 en 10.00 uur wordt het druk", zegt iemand van de organisatie. Vooral degenen die door Plopsa Indoor willen fietsen moeten dan vlug zijn. Het pretpark zet de deuren voor de fietsers open tot 10.00 uur. Daarna kunnen de bezoekers er in. "Ik hoorde net dat Kabouter Plop wakker is en de muts al heeft opgezet", zegt de organisator. Een kind dat het nieuws hoort valt stil, om daarna te vragen: "Is hij er echt?!"



Dalen voegt zich voor het eerst bij de startplekken die een Fietsroude4Kids organiseert. De organisator is erg tevreden met het deelnemersaantal. "Er doen zo'n vijftig tot zestig deelnemers mee. En dat is hartstikke goed. We kijken hoe het gaat dit jaar en beslissen dan of we het volgend jaar weer doen."



Een boerderij en snoepwinkel

Verder fietsen de kinderen onder meer naar Bio Boerderij Oosting in Nieuw Zwinderen en de homestead in Dalen, een handweverij, snoepwinkel en smederij in een. Als afsluiter rollen de deelnemers naar het sportpark, waar een mountainbikeparcours op hen wacht. De kinderen gaan allemaal naar huis met een pakketje. "Ze krijgen onder andere een mooie fietsbel. Ze worden allemaal in de watten gelegd", zegt de organisator.



'Je bent je eigen ventilator'

Met zo'n 36 graden is de derde dag behoorlijk warm. "We zorgen voor veel water, wat de fietsers mee krijgen. Ook is er een nieuwsbrief verstuurd met tips in verband met de hitte en we hebben mensen onderweg, voor als er iets is", zegt hij.



"Gelukkig is het minder heet als je fietst. Pas als je afstapt kun je het moeilijk krijgen. Eigenlijk moet je gewoon door blijven fietsen", grapt de organisator. "Je bent als het ware je eigen ventilator."