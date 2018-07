Hurry-Up kiest voor Sloveen Sega

HANDBAL - De Sloveen Jan Sega (24) maakt het keepersgilde van Hurry-Up compleet. De doelman was met succes op proef in Zwartemeer en heeft een éénjarig contract getekend bij de club uit de BENE-League.

Samen met de Litouwer Lukas Simanavicius knokte Sega om de vrij gekomen vacature van Sven Hemmes. De Amsterdamse goalie heeft gekozen voor een maatschappelijke carrière elders in het land, waarna de formatie van Tim Remer en Manuel Kremer moest doorschakelen.Sega komt over van RB Riko Ribnica uit zijn geboorteland. RB Riko Ribnica eindigde afgelopen seizoen achter recordkampioen RK Celje op de tweede plaats in de Sloveense eredivisie.Lees ook: Hurry-Up geeft proefspeler Azenha contract De kersverse keeper maakte tijdens zijn trainingsstage een gedreven en gretige indruk op de technische staf van Hurry-Up. Sega is een relatief kleine doelman, maar weet zich te onderscheiden door zijn rappe voetenwerk.Samen met René de Knegt, die besloot te verlengen bij de oranjehemden, gaat Sega strijden om de basisplaats onder de lat. Voor de vertrokken reservedoelman Wouter Greevink (DOS) wist Hurry-Up Paul Rogaar te strikken. De jongeling komt over van Jahn II uit Stadskanaal en zal starten in de opleidingsploeg.