An de kuier: langs de grens tussen Drenthe en Friesland in het Fochteloërveen Het Fochteloërveen is een van de laatste stukken levend hoogveen (foto: RTV Drenthe/Frits Emmelkamp)

Lekker de natuur in! In de zomermaanden juli en augustus presenteert ROEG! elke dag een tocht door de Drentse natuur. Vandaag wandelen we met Natuurmonumenten op de grens tussen Drenthe en Friesland in het Fochteloërveen.



Vertrekpunt:

Afstand: 3,75 kilometer

Route:



Het Fochteloërveen is een uitgestrekt natuurgebied van 2500 hectare op de grens tussen Drenthe en Friesland. Tijdens de wandeling kom je door het hoogveen, een zachte en kletsnatte bodemsoort die bestaat uit veenmossen. Bomen staan er niet, daarvoor is de bodem te nat, te zuur en te voedselarm.



Wel heb je de kans om bijzondere dieren te zien zoals de slangenarend en de kraanvogel. En misschien zie je ringslangen, gladde slangen en adders in de zon liggen om op te warmen.



