An de kuier: wandelen door het Dwingelderveld Sporen van een oude postkoetsroute op het Dwingelderveld (foto: RTV Drenthe/Robbert Oosting)

Lekker de natuur in! In de zomermaanden juli en augustus presenteert ROEG! elke dag een tocht door de Drentse natuur. Vandaag wandelen we met Natuurmonumenten door het Nationaal Park Dwingelderveld.



Vertrekpunt:

Afstand: 4,53 kilometer

Route:



Het Dwingelderveld is het grootste, aaneengesloten natte heidegebied in West-Europa. Er lopen twee schaapskuddes rond die helpen om de heide te behouden. Als de heide met rust gelaten wordt, zou er namelijk weer bos ontstaan.



Behalve van de heide kun je tijdens de wandeling genieten van de dieren die hier leven zoals vlinders, vogels en graafwespen. Ook groeien er sinds kort orchideeën.



