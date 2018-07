De 'bucketboys' strepen weer verder!

Stijn en Jasper gaan dit keer kamperen en duiken attracties in (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Er wordt weer gestreept op de bucketlist van Stijn en Jasper Steenhuis. Dit keer staat 'kotsen in een achtbaan' op het programma. Of de heren een sterke maag hebben, wordt duidelijk als ze een bezoek brengen aan Attractiepark Drouwenerzand.

Op nummer vijf op de lijst staat 'Kampeer in de outback'. Om dit te doen trekken de heren naar het prachtige open gebied van Zwartemeer.Dit alles is te zien na, in de derde aflevering van. Hieronder alvast wat beelden.