Hittegolf ook officieel in Drenthe De hittegolf is officieel (Foto: RTV Drenthe)

ASSEN - In Nederland is donderdag de derde dag op rij boven de dertig graden gemeten en daarmee is officieel sprake van een hittegolf. Dat meldt het KNMI in De Bilt.





"Eigenlijk begon de hittegolf hier al op 15 juli", zegt Van der Zwaag. "Het was toen 27 graden en sindsdien bleef het warm, met nu dus vier dagen op rij boven de dertig graden." Bij drie dagen aaneengesloten boven dertig graden is er officieel sprake van een hittegolf.



Vandaag loopt het kwik op tot rond 36 graden en ook morgen wordt het warm. Van der Zwaag meldt dan ook dat de hittegolf nog lang niet ten einde is.



