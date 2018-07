An de kuier: wandeling door de Kale Duinen

Lekker de natuur in! In de zomermaanden juli en augustus presenteert ROEG! elke dag een tocht door de Drentse natuur. Vandaag wandelen we met Staatsbosbeheer door de Kale Duinen.

Waar: AppelschaVertrekpunt: Aekingermeer en Aekingerzand Afstand: 5 kilometerRoute: klik hier De Kale Duinen, ook wel Aekingerzand genoemd, is een uitgestrekt gebied met zandverstuivingen. Het is onderdeel van het Nationaal Park Drents-Friese Wold en ligt in de buurt van Appelscha.Onderweg kom je vast een aantal schapen tegen en midden in het gebied ligt een uitkijktoren. Beklim de toren en je wordt beloond met een weids uitzicht over dit stuifzandgebied.Zoek je meer wandel- of fietsroutes of andere uitstapjes in de Drentse natuur? Je vindt ze op de Facebookpagina Op pad in de Drentse natuur.