Een reünie voor een heel dorp: Veenhuizen wil het

VEENHUIZEN - Niet een reünie met je vriendengroep of je oude schoolklas, maar met een heel dorp. In Veenhuizen proberen ze het.

"Kijk, op dit schooltje heb ik gezeten." Arie de Vries wijst naar een vervallen gebouwtje. "Drie klaslokalen hadden we. Maar ja, alleen de boom naast het gebouw is nog hetzelfde."Veenhuizen is al lang niet meer wat het was. Samen met de open poorten verdwenen de sociale controle, voorzieningen (van twee naar nul supermarkten) en bleven bewoners voor het eerst voor een langere tijd wonen in het dorp.De Vries hoort nog bij de 'oude generatie' die moest verhuizen zodra vader gepensioneerd was of een andere baan had gekozen. "Dat was normaal", zegt de oud-Veenhuizenaar. "Het huis van de staat werd weer verhuurd aan iemand anders en je ging verhuizen naar de omgeving of naar een andere plek in het land."Zijn klasgenootjes en speelkameraden zag De Vries dus niet zomaar weer terug. Oud-bewoner Peter Bos merkte hoe groot de behoefte is om herinneringen te delen en oude dorpsgenoten weer te vinden. "Ik maakte een Facebookgroep voor Veenhuizers en die heeft nu al duizend leden. Toen iemand opperde om een reünie te organiseren, gingen we aan de slag."Ondertussen is er een commissie, sloten ondernemers zich aan bij het evenement en is er zelfs al een datum geprikt: 1 juni 2019."Eerst maken we te voet of met de bus een tocht door het dorp en 's avonds komt er een groot dorpsfeest", zegt Bos. Hij heeft al een paar aanmeldingen binnen, maar hoopt op meer dan honderd deelnemers.Arie de Vries ziet al voor zich hoe hij met zijn oude klasgenootjes voor het nu vervallen gebouwtje staat om opnieuw een klassenfoto te maken. "Maar ja", zegt hij. "Ik snap ook wel dat het heel moeilijk wordt om iedereen weer terug te vinden."Dat wordt nog de grootste klus, erkent Bos. De organisatie doet z'n best en heeft in ieder geval vast een website