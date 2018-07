Hoe kun je de natuur een beetje helpen met deze warmte en droogte?

Het is al weken droog en warm weer. Ideale omstandigheden voor de zonaanbidders onder ons, maar voor veel dieren en planten is dit minder gunstig. Wat kun je zelf doen om de schade te beperken? Landschapsbeheer Drenthe geeft tips.

Een goed begin is het plaatsen van drinkbakken voor vogels en deze dagelijks bij te vullen. Ook insecten en egels zitten om water verlegen en zijn blij met een bak water in de tuin. Leg wat steentjes in het water zodat bijen en andere insecten hierop kunnen landen.Behalve water is het voor vogels ook belangrijk dat zij nestkasten hebben die in de schaduw hangen. Heb je toch nestkasten in de zon, zorg dan voor schaduw boven de nestkast. Zo voorkom je dat de jongen oververhit raken en uitdrogen.Amfibieën gaan aan de wandel. Als je in een hoekje wat takken en bladeren neerlegt en deze besproeit met water, bied je de amfibieën een fijne schuilplek.Niet alle planten kunnen even goed tegen de droogte, meldt Florum . Planten met kleine haartjes op de bladeren, vetplanten en planten met diepe wortels zijn er beter tegen bestand. Houd hier rekening mee als je de tuin besproeit. Overdag water geven heeft geen zin, omdat het water meteen weer verdampt. Sproei daarom 's avonds zodat de planten tijd krijgen om te drinken.Door de droogte hebben egels moeite om genoeg voedsel te vinden. Ze eten graag slakken en regenwormen, maar die zie je nu nauwelijks. Leg daarom wat kattenvoer in de tuin voor de egels. Eventueel kun je een klein stukje van de tuin nat houden. Dit zorgt ervoor dat op deze plek de wormen en insecten wat naar boven komen.