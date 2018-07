Deel dit artikel:











IJskoude douche op het Dwingelderveld Een heerlijk frisse douche! (Foto: RTV Drenthe)

RUINEN - Vrijwilligers van Natuurmonumenten hebben de afgelopen dagen een bijzondere douche gemaakt op het Dwingelderveld.

Geschreven door Robert Jansema

Nabij het bezoekerscentrum kunnen liefhebbers ijskoud water uit een bron putten met een speciale pomp. De afgelopen dagen is er een constructie gebouwd die dient als douche.



Constructie

Nadat de gebruiker een gieter heeft volgepompt kan de gieter worden bevestigd aan de houten constructie. Door aan een touwtje te trekken bepaal je hoeveel water over je heen komt.



De vrijwilligers van het bezoekerscentrum liepen al langer met het idee: "Het kwam nog niet echt van de grond, maar nu het zo heet is hebben we de handen uit de mouwen gestoken. Vooral kinderen genieten van de douche."