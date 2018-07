Deel dit artikel:











Mooiste Truck van Nederland: Van Triest maakt alles bling-bling Chauffeurs David Kuik (rechts) en Michel Klok van Van Triest zijn trots op hun tankwagen (Foto: Hielke Meijer/RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - De chauffeurs van Van Triest Veevoeders zijn apetrots op hun nominaties bij de verkiezing van de Mooiste Truck van Nederland. Al de hele week werken ze zich in het zweet om zaterdag zo goed mogelijk voor de dag te komen tijdens het Truckstar Festival op het TT Circuit.

Twee wagens van het Hoogeveense bedrijf zijn genomineerd: één voor de categorie Losgestort Vervoer en één voor Bulk- en Tanktransport. Geen show-categorieën dus, maar alledaagse werkwagens met een meer dan alledaagse verschijning door het bijzondere spuitwerk dat bij collega's en liefhebbers opvalt.



Complimenten

Chauffeur David Kuik: "We hebben de auto net nieuw gekregen dit jaar en de tank is twee jaar oud, dus leek het ons wel leuk om mee te doen. Het is een mooie auto die goed is gelukt qua kleurstelling en opbouw, waar we veel complimenten voor krijgen onderweg en van klanten."



Van Triest Veevoeders is een handelsonderneming die de afgelopen jaren het transport helemaal in eigen hand heeft genomen. Op industrieterrein Buitenvaart heeft het een grote garage waarin medewerkers zelf het onderhoud doen.



Eigen ontwerp

De kleurstelling van de inmiddels 34 wagens is door het familiebedrijf zelf ontworpen. Marc van Triest: "Mijn vader en moeder, mijn broer en ik hebben dat ontworpen. We hebben twee soorten metallic groen en een zilver metallic. En er zitten wat details in het spuitwerk. Een biesje, een lijntje, een streepje, verneveling in de grill. Dat zijn kleine dingetjes waarover goed is nagedacht samen met de chauffeurs."



Beide trucks staan de hele week al stil en draaien geen omzet, maar daar maalt het bedrijf deze keer niet om. De eigenaren staan er helemaal achter en helpen zelf mee. De wagens rijden er volgens Marc van Triest 'altijd schoon bij'. "De jongens zijn er altijd mee bezig om goed voor de dag te komen."



Poetsen, poetsen, poetsen

David Kuik weet nu al dat het komend weekend niet zomaar een beetje pronken wordt met een mooie hoge zetel in de cabine. Het wordt vooral veel poetsen, overpoetsen, napoetsen en opnieuw poetsen. "We gaan er de hele dag een beetje bijlopen denk ik en het wordt de hele dag poetsen. Maar de concurrentie is er ook heel druk mee. Voor ons is het een wedstrijd nu, maar het is altijd gezellig."