Deel dit artikel:











An de kuier: wandelen door het Norger Esdorpenlandschap Het dalkruid houdt van schaduwrijke, voedselarme plekken (foto: Free Nature Images/Jan van der Straaten)

Lekker de natuur in! In de zomermaanden juli en augustus presenteert ROEG! elke dag een tocht door de Drentse natuur. Vandaag wandelen we door het Norger Esdorpenlandschap met Natuurmonumenten.

Waar: Norg

Vertrekpunt: Restaurant Het Norgerhout

Afstand: 10,5 kilometer

Route: klik hier



Het esdorp Norg is het hoogste punt in dit landschap. De grond hier is droog en voedselarm. Naarmate je lager komt richting de beekdalen wordt de grond vruchtbaarder. De boeren lieten daarom hun vee grazen in de beekdalen. Ze verzamelden de mest om uit te strooien over de hoger gelegen delen. Zo konden ze daar akkerbouw bedrijven.



De wandelroute combineert de Drentse natuur- en cultuurhistorie. De wandeling gaat langs Saksische boerderijen en glooiende velden. En door het Norgerholt, een oud bos waar dalkruid, lelietjes-van-dalen en grote varens groeien. Wellicht zie je daar een van de 72 verschillende vogelsoorten die hier broeden.



Zoek je meer wandel- of fietsroutes of andere uitstapjes in de Drentse natuur? Je vindt ze op de Facebookpagina Op pad in de Drentse natuur . Het esdorp Norg is het hoogste punt in dit landschap. De grond hier is droog en voedselarm. Naarmate je lager komt richting de beekdalen wordt de grond vruchtbaarder. De boeren lieten daarom hun vee grazen in de beekdalen. Ze verzamelden de mest om uit te strooien over de hoger gelegen delen. Zo konden ze daar akkerbouw bedrijven.De wandelroute combineert de Drentse natuur- en cultuurhistorie. De wandeling gaat langs Saksische boerderijen en glooiende velden. En door het Norgerholt, een oud bos waar dalkruid, lelietjes-van-dalen en grote varens groeien. Wellicht zie je daar een van de 72 verschillende vogelsoorten die hier broeden.