Lichaam vermiste Emmenaar gevonden in Duits meer De Duitse politie zocht met man en macht (Foto: Pixabay.com)

EMMEN/HAREN - In een meer in de buurt van het Duitse Haren is vanmiddag het lichaam van een vermiste Emmenaar gevonden. De 54-jarige man werd sinds gisteren vermist.





Helikopterpiloot vond lichaam

De Duitse politie zette een grootschalige zoekactie op en zocht met onder meer duikers, een helikopter en drones naar de vermiste man. Ook brandweerlieden uit Meppen en Haren zochten mee. De piloot van de helikopter zag uiteindelijk het lichaam van de man vanuit de lucht.



Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het Dagblad van het Noorden meldt dat de man met twee collega's het water van de Dankernsee in was gegaan. Vanaf een eiland in het meer wilde hij naar een waterskibaan zwemmen, maar verdween onder water.