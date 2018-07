Deel zuidelijke ringweg Groningen dicht door smeltend asfalt

GRONINGEN - De twee rijstroken van de tijdelijke zuidelijke ringweg bij Groningen in de richting Drachten gaan per direct dicht tussen Euvelgunne en het Europaplein. Mogelijk wordt de weg later nog verder afgesloten tot aan het Julianaplein.

De afsluiting is volgens RTV Noord nodig om het asfalt te repareren. Vanwege de hitte worden de voegen tussen de overgangen in het asfalt heel zacht en laten ze los. Dat laat de Aanpak Ring Zuid weten."Het verkeer moet eraf, want het gaat niet goed', zegt Bert Kramer van aannemer Combinatie Herepoort. 'Dit is een drastische maatregel, maar het is nodig."Het is volgens Kramer nog niet bekend of de weg vrijdag weer open kan."De voegen zijn nog maar kort geleden aangebracht voor de ingebruikname van de tijdelijke weg. Daardoor worden ze sneller zacht dan oudere voegen. Het is nog niet bekend hoe lang het duurt voordat de weg weer open kan. Verkeer kan omrijden via de oostelijke, noordelijke en westelijke ringweg (omleidingsroute 8)."